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Ученые назвали новую опасность курения

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Ученые назвали новую опасность курения

Лондон, 6 ноября. Курение может спровоцировать возникновение шизофрении и депрессии, практически в два раза увеличивая риск развития этих душевных расстройств. Об это сообщили британские генетики, результаты исследования которых опубликованы в журнале Psychological Medicine.

Британские исследователи проанализировали ДНК более полумиллиона жителей Соединенного Королевства. Оказалось, что люди, страдающие шизофренией и депрессивными расстройствами, прибегали к этой пагубной привычке значительно чаще, чем другие участники научного эксперимента.

Помимо этого, британцы, страдающие никотиновой зависимостью, более чем вдвое чаще становились шизофрениками, чем некурящие испытуемые.

Эксперты пришли к выводу, что никотин нарушает работу серотонина и дофамина — двух важнейших сигнальных молекул человеческого мозга, которые активно участвуют в развитии шизофрении и депрессии.

Ранее исследователи из Бристольского университета узнали, как курение увеличивает риск аутизма у женщин.

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Источник: Psychological Medicine
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