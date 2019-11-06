Эксперт назвал возможную причину нераскрытия парашюта на космическом корабле Starliner

Москва, 6 ноября. Система выброса парашюта могла стать причиной нераскрытия одного из трех куполов парашюта при испытаниях системы аварийного спасения американского космического корабля Starliner. Об этом рассказал главный конструктор АО «НИИ Парашютостроения» Владимир Качалов.

Напомним, 4 октября испытания системы аварийного спасения пилотируемого корабля Starliner корпорации Boeing завершились лишь частичным успехом. Так, из трех парашютов раскрылись лишь два. Планируется, что NASA будет использовать данный корабль для доставки астронавтов на МКС. При этом в американском ведомстве назвали результат испытаний, которые прошли на полигоне Уайт-Сэндз (штат Нью-Мексико), «приемлемым».

«На основе имеющейся информации можно лишь предполагать, что один из трех основных парашютов не вводился в действие, и аппарат снижался на полностью раскрытых двух основных парашютах. На видеоматериалах следов третьего парашюта не обнаруживается» — цитирует РИА Новости главного конструктора АО «НИИ Парашютостроения».

Touchdown! @BoeingSpace completed its Pad Abort Test designed to verify that the #Starliner spacecraft's systems will protect @Commercial_Crew astronauts in the unlikely event of an emergency prior to liftoff. Learn more about today's test: https://t.co/JjjgtGxaZL pic.twitter.com/hyLu96G5e0 — NASA (@NASA) November 4, 2019

Отметим, АО «НИИ Парашютостроения» входит в холдинг «Технодинамика», который находится в составе в госкорпорацию «Ростех».

По его словам, цель имитации отказа мортиры, возможно, могла заключаться в том, чтобы искусственным образом создать экстремальные условия работы парашютной системы по нагрузкам и скоростному напору. Однако точных выводов на основе имеющихся данных сделать нельзя, уверен эксперт.

«Но заключить, идет ли речь об отказе парашюта и спланировано ли это в рамках программы испытаний или стало следствием нештатной работы мартиры, не представляется возможным без более полной информации о самой программе и целях испытаний», — резюмировал Владимир Качалов.

Напомним, директор NASA Джеймс Брайденстайн во время 70-го Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне заявил, что ведомство планирует начать переговоры о покупке одного или двух мест на российском корабле «Союз» для доставки американских астронавтов на МКС.