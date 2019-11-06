В Анкаре назвали условие продления меморандума России и Турции по Сирии

Анкара, 6 ноября. Меморандум России и Турции по Сирии, который был подписан в Сочи по итогам президентских переговоров, состоявшихся в связи с проведением антитеррористической операции Анкары против курдских вооруженных формирований на северо-востоке САР, может быть продлен. Об этом заявила член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике Нуршин Атешоглу Гюней.

Политик отметила, что это соглашение имело большой успех. Она также назвала условие продления действия документа.

«Если оно будет практичным на местах, оно может быть продлено и может воплотить ожидания сторон. То, чего хочет Турция, совершенно ясно — она хочет обезопасить свою границу, а также очистить ее от террористов», — сказала Нуршин Атешоглу Гюней в комментарии РИА Новости.

В ответ на вопрос о сроке действия договоренностей Москвы и Анкары по Сирии политик отметила, что он зависит «от того, что происходит на местах». Гюней обратила внимание, что ранее военные РФ и Турции провели на севере Сирии уже второе совместное патрулирование.

Член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике добавила, что лидеры двух стран — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — состоят в хороших отношениях и понимают друг друга.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России и президента Турции. По итогам шестичасовой встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно достигнутым договоренностям, начиная с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники для содействия отводу курдских отрядов от границы на 30 километров. Также в документе была подчеркнута решимость Москвы и Анкары «бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории».

С 9 октября Турция проводила на севере Сирии операцию, получившую название «Источник мира». Как заявлял Реджеп Тайип Эрдоган, целью военных действий было уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. Речь шла об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF). Их Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана. Во время боевых действий в Сирии курдские террористы захватили территории на восточном побережье Евфрата. При этом сообщалось, что члены SDF сотрудничали с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.