Генпрокурор Украины заявил, что народ требуют «крови и посадок»

Киев, 6 ноября. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что общество поддерживает принятие крайних мер для возвращения доверия к ведомству. По его словам, подобные настроения в обществе обусловлены усталостью украинцев от несправедливости. В интервью «Левому берегу» он уточнил, что вернуть доверие граждан в том числе можно «посадками». Генпрокурор Украины заявил, что народ требует «крови и посадок».

«Причем громкими посадками. Общество требует крови. Общество требует посадок», — подчеркнул он.

Ранее Рябошапка, который сменил в этой должности Юрия Луценко, пообещал в скором времени резонансные «посадки» топ-чиновников. С таким заявлением он выступил в понедельник перед журналистами.

«Изысканные «посадки» — уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов отрабатываем несколько важных кейсов», — сказал прокурор.

По словам Рябошапки, в ближайшем времени либо дела передадут в суд, либо произойдут «серьезные процессуальные сдвиги». Речь идет о предъявлении подозрений или обысках, наложении ареста. Прокурор при этом не стал раскрывать какие-либо подробности.

Он заявил, что от правосудия не укроется никто, даже депутаты президентской партии «Слуга народа», если они совершили уголовное преступление.

Стоит отметить, что Луценко, пост которого занял Рябошапка, также неоднократно анонсировал привлечение крупных украинских чиновников к ответственности. Однако резонансные дела так и не получили юридической огласки.

Напомним, 30 августа на сайте президента Украины появился указ о назначении Рябошапки на должность генерального прокурора. Новый глава надзорного ведомства пообещал «перезагрузку и обновление системы» в Генпрокуратуре. Спустя несколько дней после вступления в должность Рябошапка отправил в отставку с должности заместителя генпрокурора и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Он также сделал громкое заявление о том, что до конца 2019 года в Генпрокуратуре Украины будет принят ряд мер для борьбы с коррупцией.