Росконтроль рассказал, куриные рулеты каких брендов опасны для здоровья

Москва, 6 ноября. Эксперты Росконтроля проверили семь образцов куриного рулета. В результате четыре марки были признаны опасными, сообщили в пресс-службе союза потребителей.

В рамках исследования специалисты протестировали рулеты брендов «ВкусВилл», «Усадьба Горбунова», «Снежана», «Ремит», «Сафа», «Мясницкий ряд» и «Окраина». Оказалось, что продукты марок «ВкусВилл», «Усадьба Горбунова» и «Сафа» не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Кроме того, в рулете «ВкусВилл» были найдены листерии. Опасным оказался и рулет бренда «Окраина» — здесь эксперты Росконтроля обнаружили золотистый стафилококк.

«Источником золотистого стафилококка в продукции может стать зараженный человек, как с клиническими проявлениями, так и бессимптомный носитель», — рассказала главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова.

Она подчеркнула, что сотрудники предприятий общественного питания, а также пищевых производств, должны проходить медицинские осмотры перед каждой сменой.

Кроме того, в Росконтроле сообщили, что в составе некоторых рулетов обнаружились ингредиенты, которые не были заявлены на этикетке. Так, во «ВкусВилле» были выявлены нитрит натрия, консерванты сорбиновой и бензойной кислот, однако в небольшой и недействующей концентрации. В «Усадьбе Горбунова» была обнаружена пищевая добавка каррагинан. В рулете бренда «Мясницкий ряд» присутствовало небольшое количество животного белка. А в продукте марки «Сафа» экспертиза выявила присутствие сорбиновой и бензойной кислот, каррагинана, крахмала, изолята соевого и животного белков.

Лучше всех во время тестов Росконтроля показал себя куриный рулет «Нежный» бренда «Ремит». Данный продукт не только безопасен по микробиологическим показателям, но и имеет достоверную информацию о составе.

Ранее эксперты Росконтроля проверили марки риса. В некоторых образцах были обнаружены пестициды и мышьяк.