Ученые предупредили человечество о «неописуемых страданиях»

Москва, 6 ноября. Свыше 11 тысяч научных сотрудников из 153 стран мира, включая РФ, поставили подпись под документом, в котором говорится, что человечество ждут «неописуемые страдания», если экстренно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа. Результаты исследования опубликованы в журнале BioScience.

Выводы специалистов базируются на данных, полученных в ходе 40-летних наблюдений. Они включают в себя потребление энергии, температуру поверхности, увеличение населения, темпы сокращения леса и выбросы углекислого газа.

Как отметил один из авторов документа, эксперт из Университета Сиднея Томас Ньюсом, специалисты должны выполнить моральный долг, предупредив человечество о чрезвычайной экологической ситуации. Его американский коллега Уильям Риппл подчеркнул, что климатические изменения ускоряются намного быстрее, чем ожидали многие исследователи.

Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что человечество пока может принять определенные меры для нормализации ситуации. Они перечислили несколько отраслей, в которых нужно сделать шаги для замедления глобального потепления. Так, они призвали заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, вводить высокие «углеродные налоги», избавиться от стремления к росту ВВП и улучшению материального положения, а также прекратить массовую вырубку лесов.