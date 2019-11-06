Москва, 6 ноября. Роскачество подвело итоги исследования ванильного зефира и выявило в большей части продукции незаявленные на маркировке консерванты и аллерген. Об этом говорится на сайте организации.

Роскачество проверило ванильный зефир. Эксперты исследовали 26 популярных в российских магазинах кондитерские изделия по 179 показателям качества и безопасности. Стоимость образцов составляла от 12,9 рубля до 54,3 рубля за 100 граммов продукта.

В трех образцах специалисты нашли сорбиновую кислоту (Е200), в одном ТМ — незаявленную в составе бензойную кислоту, в 13 торговых марках — сернистую кислоту. При этом сразу в нескольких марках нашли нарушения соответствующего технического регламента. 12 производителей не стали указывать, что в продукте содержится аллерген — диоксид серы. Кроме того, было выявлено несоответствие в указании массы нетто продукта и 10 расхождений в фактическом и заявленном количестве углеводов.

Ранее Роскачество проверило детские смеси и выяснило, что продукция всех торговых марок безопасна для здоровья малышей и не содержит опасных микроорганизмов.

Был изучен состав 21 марки сухих смесей для детей от 0 до шести месяцев, а также для детей с рождения до 12 месяцев. Специалисты отобрали продукты как российского, так и зарубежного производства (ФРГ, Ирландия, Белоруссия, Испания, Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Эстония, Нидерланды, Швейцария). Стоимость смесей начиналась от 53 рублей и заканчивалась ценой 288,25 рубля за 100 граммов продукта.

Сотрудники Роскачества проверили образцы на заменители грудного молока на микробиологическую безопасность, на наличие консервантов и антибиотиков. Ни один из образцов не нарушал показатели. Кроме того, в них не найдено плесени и дрожжей, консервантов и антибиотиков, свинца, ртути, кадмия и мышьяка. При этом изучение состава выявило проблему достоверного информирования потребителей о содержании в продукции витаминов и нутриентов.