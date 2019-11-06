Почти половина россиян готовы работать интенсивнее ради «четырехдневки»

Москва, 6 ноября. Почти половина россиян готовы работать интенсивнее ради перехода на четырехдневную трудовую неделю. Об этом говорят результаты исследования HeadHunter.

Отмечается, что в целом за введение нового рабочего графика высказались две трети респондентов. Как пишет газета «Известия», против «четырехдневки» высказались только девять 9% участников опроса. Кроме того, около трети опрошенных заявили о готовности увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в другие дни для того, чтобы иметь еще один выходной.

Напомним, переход на четырехдневную рабочую неделю пока не поддержало ни одно предприятие, входящее в национальный проект по повышению производительности труда в России. Об этом журналистам рассказал заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский.

Ранее заместитель главы Минэкономразвития Засельский сообщил, что Минтруд России обсудит эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на заводах, входящих в национальный проект по повышению производительности.

В перечень компаний включены предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, а также научной и технической деятельности, строительства.

Засельский объяснил: реакция компаний говорит о том, «что никому это не нужно». Предприятия России отказались перейти на четырехдневную рабочую неделю.

«Потому что производительность, она все-таки о другом — не о том, чтобы рабочий день понизить, а о том, чтобы просто он был эффективным», — подчеркнул он.

По мнению политика, переход на четырехдневную рабочую неделю может заинтересовать представителей творческих профессий, таких как архитекторы и программисты, тогда как в национальном проекте по повышению производительности труда участвуют в основном предприятия сферы промышленности.