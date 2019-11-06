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Узбекистан находится в контакте с Душанбе из-за нападения на таджикскую погранзаставу

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Узбекистан находится в контакте с Душанбе из-за нападения на таджикскую погранзаставу

Ташкент, 6 ноября. Пограничная служба Узбекистана разбирается в ситуации из-за нападения вооруженной группы на погранзаставу «Ишкобод» в соседнем Таджикистане. Об этом заявил журналистам в среду представитель пограничных войск Службы государственной безопасности (ПВ СГБ) республики.

«Мы знаем об инциденте, в настоящее время изучаем ситуацию», — передает РИА Новости слова представителя пограничной службы Узбекистана.

Он добавил, что Ташкент находится в контакте с таджикскими коллегами.

Длина государственной границы обеих стран составляет свыше 1,3 тысячи километров.

Ранее в управлении погранвойск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщили, что в ночь на среду неизвестные злоумышленники напали на таджикскую погранзаставу «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе, 15 из вооруженных бандитов были ликвидированы на месте, пять задержаны. Во время операции погибли два силовика с таджикской стороны. На месте происшествия сформирована оперативно-следственная группа, выясняются все подробности.

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Источник: РИА Новости
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