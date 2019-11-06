Стали известны подробности про Boeing-777, который экстренно сел в «Шереметьево»

Москва, 6 ноября. Пассажирский самолет Boeing-777, следовавший рейсом Москва — Пунта-Кана, совершил аварийную посадку в столичном «Шереметьево» из-за того, что датчики показали неисправность в двигателе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как уточнил источник, самолет вылетел в 02.40 по московскому времени в среду. Поскольку датчики показали неисправность в двигателе, экипаж принял решение вернуться. Два часа самолет кружил, чтобы выработать топливо.

«Сел без проблем, пострадавших нет. Сейчас борт обследуют, вылет вечером будет, если ничего критического не обнаружат. Пассажиров разместили в гостинице на это время», — рассказал ФАН источник в экстренных службах.

Известно, что Boeing-777 принадлежит авиакомпании Royal Flight. Ранее сообщалось, что Самолет Boeing-777, который направлялся из Москвы в Доминикану, совершил экстренную посадку в воздушной гавани «Шереметьево». Стало известно о технических проблемах на борту. Самолет летел с 488 пассажирами. Никто не пострадал.

Ранее самолет из Германии совершил экстренную посадку в «Шереметьево». Самолет Boeing-737 выполнял рейс из Франкфурта в Москву. Пролетая над российской столицей, командир воздушного судна заметил срабатывание датчика неисправности гидравлической системы. Пилот принял решение о посадке в «Шереметьево», на борту лайнера находились 154 человека, никто не пострадал.

Напомним, самолет Nordavia совершил экстренную посадку в Красноярске из-за звонка с угрозой о взрыве. Лайнер выполнял рейс из Улан-Удэ в Москву. Полиция Башкирии задержала мужчину, который заявил о взрывном устройстве на борту самолета. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.