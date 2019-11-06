Российские заключенные могут лишиться сотовой связи

Москва, 6 ноября. Заключенные, отбывающие наказание в российских тюрьмах, могут лишиться сотовой связи. Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение в Госдуму РФ, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.

Депутат Госдумы от «Единой России» и заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн разработал поправки к законам «О связи», «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания» и «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых». Инициатива позволит ограничить использование мобильной связи в местах лишения свободы.

Как подчеркнул сам Хинштейн, сейчас официально пользоваться мобильными телефонами в российских тюрьмах нельзя, причем это касается не только заключенных, но и сотрудников исправительных учреждений, сообщает «Пятый канал». Однако ежегодно в местах лишения свободы изымают порядка 60 тысяч телефонов.

«С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и так далее», — отметил депутат.

Если законопроект вступит в силу, операторы связи будут обязаны заблокировать номера определенных абонентов, получив соответствующее заявление от главы исправительного учреждения, пишет Deita.ru. Хинштейн сообщил, что инициативу поддержали в Минкомсвязи. Иванов подтвердил, что в министерстве предварительно одобрили законопроект, но с некоторыми оговорками, передает РБК.