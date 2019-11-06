Москва, 6 ноября. Проблема Киева заключается в подмене понятия «энергетической безопасности», так как украинское руководство пользуется меркантильными интересами, выступая против строительства газопровода «Северный поток — 2».

Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он прокомментировал призыв премьера Украины Алексея Гончарука к Эстонии вместе бороться с российским проектом для «энергетической безопасности Европы».

Как пишет RT, обсуждать энергетическую безопасность нужно, но необходимо понимать, в чем она заключается. Депутат Госдумы объяснил суть проблемы Киева из-за «Северного потока — 2».

«Мне кажется, проблема наших соседей в том, что они меняют понятия. Энергетическая безопасность и свои меркантильные интересы никак не пересекаются, это совершенно разные вещи. Для энергетической безопасности Европы трубопроводы «Северный поток — 2» и «Северный поток — 1» лучше всего, потому что их никто не сможет перекрыть», — подчеркнул он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии.

Обе ветки трубопровода должны быть построены до конца 2019 года, а поставки газа по нему предположительно начнутся с января 2020 года. Российский газопровод «Северный поток — 2» начнет работу через год — с 1 января 2020 года, сообщил в воскресенье глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

Наиболее активно против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина и США. Киев опасается, что после ввода в эксплуатацию газопровода Украина лишится транзита российского газа. В связи с этим украинские власти заявляют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности Европы.

Такая же риторика ведется со стороны США. Как отмечали эксперты, за обвинениями Вашингтона скрывается желание американских властей продвигать свой, более дорогой сжиженный природный газ на европейском рынке.

В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» исключительно бизнес-проект.