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Трамп одобрил расширенную военную миссию США с целью продолжения кражи нефти в Сирии

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Трамп одобрил расширенную военную миссию США с целью продолжения кражи нефти в Сирии

Вашингтон, 6 ноября. Президент США Дональд Трамп одобрил расширенную военную миссию с целью продолжения кражи нефти с нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Решение предполагает присутствие сотен военнослужащих США в Сирии, несмотря на заявление Трампа о выводе войск из страны. Согласно новому плану, американские военные будут защищать значительную часть контролируемой курдами территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, сообщило со ссылкой на источник агентство Associated Press.

«Распоряжение Трампа перечеркивает предположения о том, что основная часть более 1,2 тысячи американских военнослужащих, находящихся в Сирии, в скором времени вернется домой, как он неоднократно обещал», — отмечают в агентстве.

Источник издания уточнил, что в Сирии могут остаться 800 американских военнослужащих, в том числе порядка 200 военных на базе «Ат-Танф».

Трамп одобрил расширенную военную миссию США с целью продолжения кражи нефти в Сирии

Ранее США заявили о намерении контролировать оккупированные районы Сирии, в которых располагаются нефтяные месторождения. Вашингтон отмечает, что якобы ведет борьбу с террористами запрещенной на территории России террористической организации ИГ1. Однако Минобороны РФ опубликовало снимки, на которых военные при поддержке курдских террористов незаконно вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти.

Позже стало известно, что военнослужащие США приступили к строительству двух новых военных объектов в нефтеносном районе провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Пентагон также перебросил в регион дополнительный контингент общей численностью в 250-300 солдат.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич также осудил нездоровый интерес США к природным ресурсам Сирии. Он уже обратился к генсеку ООН с призывом осудить действия США и предать их международной огласке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Associated Press
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