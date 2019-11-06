Следовавший из Москвы в Доминикану Boeing-777 экстренно сел в «Шереметьево»

Москва, 6 ноября. Пассажирский самолет Boeing-777, следовавший рейсом Москва — Пунта-Кана, совершил аварийную посадку в столичном «Шереметьево». Об этом сообщил в среду журналистам сообщил представитель экстренных служб.

Самолет Boeing-777, который направлялся из Москвы в Доминикану, совершил экстренную посадку в воздушной гавани «Шереметьево» из-за технических проблем с одним из двигателей, сообщает РИА Новости.

Известно, что на борту лайнера находились 488 пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время другие подробности не приводятся.