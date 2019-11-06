Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова. События дня. ФАН-ТВ

Путин раскритиковал Котюкова Актуальные вопросы образования, культуры и, в частности, филологии — эти и другие темы Владимир Путин обсудил с президентским Советом по русскому языку. Вот уже пять лет на этой площадке ведущие лингвисты, историки литературы и другие специалисты предлагают идеи по развитию госполитики в отношении языка. Накануне одну из таких инициатив озвучил сам президент. Он призвал создать в России программу языкового многообразия — для поддержки самобытных народов и культур нашей страны. В отношении русского языка Владимир Путин особое внимание уделил подготовке кадров и даже раскритиковал министра высшего образования Михаила Котюкова. А именно зашла речь о магистрантах-филологах — им, по норме министерства, доступно всего шесть бюджетных мест в вузах, хотя учебная группа по этой программе состоит минимум из 12 человек. Практика показывает, что набрать еще шестерых, но уже на коммерческой основе зачастую крайне сложно. В связи с этим Путин потребовал от Котюкова необходимые поправки, а остальным участникам Совета и вовсе предложил задуматься, насколько эффективна система бакалавриата и магистратуры.

Пушков иронично оценил «украинскую математику» А вот в российском Совете Федерации крайне удивились тому, как работает «украинская математика». Глава комиссии по информационной политике Алексей Пушков иронично ответил на последний иск «Нафтогаза» к «Газпрому». Украинская сторона оценила свои претензии по газу в $22 млрд. «Нафтогаз» прекратил основную работу и без устали считает мнимые долги «Газпрома». И то у него 12 млрд выходит, то 22 млрд… А почему не 18,7 млрд или 31,2 млрд — неясно: в «Нафтогазе» и сами не знают, откуда такие цифры выходят», — заявил Алексей Пушков Тем временем договор по транзиту газа истекает уже 1 января 2020 года, а Россия и Украина так и не пришли к новому соглашению. В том числе из-за судебных исков от Киева.

Пятеро погибли при ДТП в Курской области На дорогах в Курской области разыгралась страшная трагедия. По предварительным данным, пятеро человек погибли, еще минимум один пострадал в ДТП двух авто: легковушки Audi и грузовика КАМАЗ. Обе машины после лобового столкновения на трассе «Щигры — Колпна» улетели в кювет. Сейчас движение на месте ЧП приостановлено, а оперативники выясняют все обстоятельства аварии.