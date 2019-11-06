Депутат Рады предрек Украине «катастрофу» из-за возвращения «тупых людей» к власти

Киев, 6 ноября. К власти на Украине под видом новых людей пришли «на 50% старые, на 50% тупые», а вместе с этим случилась трагедия. Об этом заявил депутат украинской Рады Вадим Рабинович в эфире телевизионного канала «112 Украина».

«К нам пришла беда, потому что те, кому мы поверили, ведут нас в такую же, но еще большую пропасть. Они объявили великую политику — либертарианство», — отметил он.

По словам депутата Верховной рады, это политическое движение трактуется следующим образом: «выживайте, как хотите». Он обратил внимание на то, что парламент формировали странным образом.

«К власти под видом обновления вернулись наполовину старые, а что еще более страшное, на вторую половину тупые», — объяснил Рабинович.

По его мнению, при пятом президенте Украины Петре Порошенко были хотя бы «задатки государственные». Рабинович отметил, что в Раду пришли новые молодые люди, которые оставляют «приятные впечатления».

«Каждый из них в отдельности очень приятный. Как приятна обезьяна с гранатой отдельно. Но что будет дальше?» — поинтересовался депутат, предположив, что в будущем Украину ждет катастрофа.

Напомним, прошлое украинское руководство Рабинович также считал некомпетентным. Депутат Рады отмечал, что «тупость и глупость» украинских властей приводят к ликвидации «великой и сильной страны». По его словам, действия Киева привели к тому, что большинство продуктов питания на украинских прилавках стоят дороже, чем в Британии и Германии.