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ФАН публикует фото с места страшного ДТП в Курской области

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ФАН публикует фото с места страшного ДТП в Курской области

Курск, 6 ноября. Грузовик с зерном столкнулся с легковым автомобилем Audi на 13-м километре трассы Щигры — Колпна в Курской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места страшной аварии.

По имеющимся данным, в результате ДТП транспортные средства улетели в кювет. По предварительным данным, жертвами аварии стали пять человек.

Водитель «КамАЗа» получил травмы и был госпитализирован.

ФАН публикует фото с места страшного ДТП в Курской области

В настоящее время другие детали происшествия не сообщаются, на месте работают экстренные службы, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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