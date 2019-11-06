Эксперты рассказали о новом способе кражи данных клиентов российских банков

Москва, 6 ноября. Новый метод воровства данных клиентов российских финансово-кредитных учреждений связан с похищением информации через доступ к рабочей почте сотрудников банковских организаций. Об этом рассказала журналистам старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Как отметила специалист, сотруднику кредитной организации могут прислать «приглашение» на аттестацию на фейковом HR-портале, после чего ему предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты. По ее словам, в такой ситуации у сотрудника банка может сложиться впечатление, что речь идет о неукоснительной процедуре, которая может принести бонусы в виде денежной прибыли.

Она обратила внимание на то, что на липовом портале работника просят авторизоваться через логин и пароль от рабочей почты, а затем эта информация отправляется в руки кибермошенника. Далее злоумышленник получает доступ к корпоративной переписке, которая может содержать и файлы с личными данными клиентов, пишут «Известия».

Щербакова также отметила, что «Лаборатория Касперского» узнала о новом методе кражи от своих клиентов.

Ранее стало известно, что кибермошенники за прошлый год украли у россиян почти 2 млрд рублей.