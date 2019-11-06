Эксперт предупредил, что США продолжат поддерживать курдских террористов вооружением

Москва, 6 ноября. США продолжают делать ставку на курдских боевиков, обнаруженный турецкими военными склад с американскими минометными снарядами не будет последним. Такое мнение выразил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Турецкие военные обнаружили склад курдских формирований в Сирии, в котором хранились произведенные в США минометные снаряды. Боеприпасы захвачены в районе Рас-эль-Айне, сообщает «Газета.ру». По данным турецкого агентства Anadolu, снаряды принадлежали «Рабочей партии Курдистана». Издание подчеркивает, что Вашингтон обещал забрать поставленное курдским боевикам оружие, но не выполнил обещание.

По словам Коротченко, невзирая на заявления о намерении покинуть Сирию и прекратить поставки вооружения курдам, США продолжают оказывать поддержку курдским террористам.

Эксперт считает, что у Белого дома не было возможности предотвратить операцию против курдов. Вашингтон вывел американских военных из района ее проведения, чтобы избежать потерь.

«В любом случае, США поддерживали и будут поддерживать курдов. Другое дело, что они не могли заблокировать операцию, которую проводила Турция, и вывели свои войска и подразделения оттуда, чтобы избежать потерь. С точки зрения политической и военной американцы делали и продолжают делать ставку на курдов», — цитирует Коротченко «НьюИнформ».

Эксперт подчеркнул, что США интенсивно снабжали курдские формирования вооружением. Поэтому обнаруженные склады не первые и не последние.

Турция объявила военную операцию против курдских террористов и боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в Сирии 9 октября. Операция получила название «Источник мира» и продлилась до 22 октября.

Впоследствии Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.