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Неизвестные атаковали заставу на таджикско-узбекской границе

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Неизвестные атаковали заставу на таджикско-узбекской границе

Душанбе, 6 ноября. Вооруженная группа из 20 человек атаковала расположенную на таджикско-узбекской границе погранзаставу «Ишкобод», почти все нападавшие уничтожены, погибли два силовика.

«В ночь вооруженная группа, состоящая из 20 человек в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад», что на границе с Узбекистаном, в 60 километрах западнее Душанбе», — цитирует пресс-службу управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана РИА Новости.

В ходе нападения злоумышленники захватили пять автоматов. Сотрудники силовых структур провели операцию, в результате которой преступная группа была окружена, 15 преступников уничтожены, пять — задержаны. В перестрелке погибли милиционер и солдат пограничных войск.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

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Источник: РИА Новости
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