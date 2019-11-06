Пять человек погибли в результате ДТП в Курской области

Курск, 6 ноября. Легковой автомобиль «Ауди» и грузовик «Камаз» столкнулись в Курской области, в ДТП погибли пять человек. Об этом со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС сообщает Федеральное агентство новостей.

По предварительным данным, лобовое столкновение «Ауди» и «Камаза» произошло около 04.00 на 13 километре трассы «Щигры — Колпна». От полученных в результате столкновения травм на месте скончались водитель и четыре пассажира легкового автомобиля.

Движение по трассе приостановлено.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Московской области в ДТП погибли два человека, еще двое получили тяжелые травмы. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на восьмом километре автодороги «Москва — Дубна».