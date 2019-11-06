Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечит человеку бодрость сил

Москва, 6 ноября. Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает человеку бодрость сил, а от каких привычных блюд утром стоит отказаться.

Главный врач клиники «Питание и здоровье», кандидат медицинских наук Дарья Русакова отметила, что первый прием пищи должен быть сытным.

«Обязательно необходимо завтракать и детям, и взрослым, это должно быть традицией в семье, потому что, если человек не позавтракал, у него не запустился обмен веществ, организм не проснулся, и, конечно, он долго будет раскачиваться для того, чтобы привести себя в бодрую рабочую форму», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Русаковой, в завтраке должны присутствовать углеводы и белок. Для завтрака подойдут яйца, блюда из творога, допустимо небольшое количество птицы, рыбы или мяса. Занимающимся спортом диетолог советует крупяной гарнир. Чтобы дольше оставалось чувство сытости, в кашу можно добавлять молоко животного или растительного происхождения.

Съедать на завтрак нужно столько, чтобы не оставалось чувства тяжести и дискомфорта, отмечает эксперт.

Заведующая кафедрой терапевтических дисциплин 2 Пятигорского медико-фармацевтического института, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Лейла Болатчиева считает оптимальным вариантом завтрака овсянку, которая на долгое время дает чувство сытости и защищает стенки желудка. Варить кашу можно на воде и молоке. Если нет связанных с жировым обменом проблем, в нее можно добавить сливочного масла.

Из популярных блюд на завтрак диетологи выделили так называемый английский завтрак с жареными сосисками, беконом, яичницей-глазуньей, фасолью в томатном соусе и тостами. Иногда такой завтрак допустим, если человек ведет активный образ жизни. Но страдающим ожирением и имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой людям он противопоказан.

По словам диетолога Болатчиевой, йогурт на завтрак очень вреден, так как он быстро уходит из желудка. Есть йогурт утром можно, если помимо него съесть что-то еще. Бутерброды на завтрак эксперты советуют делать на цельнозерновом хлебе и с натуральным мясом.

Сладкие хлопья стоит исключить из рациона, так как они могут привести к ожирению. На завтрак также стоит избегать смузи и свежевыжатых соков, так как они могут привести к гастриту, а кофе заменить чаем. Кроме того в качестве первого приема пищи не следует есть продукты с резким вкусом, которые являются раздражителями для желудка.

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