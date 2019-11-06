Президент Сербии пожаловался на отсутствие денег для покупки С-400

Белград, 6 ноября. Президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии планов по покупке в России системы ПВО С-400, так как на это у сербских властей нет денег.

Вучич на учениях «Славянский щит» в конце октября подтвердил, что Белград заказал в РФ один зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С». Президент Сербии также говорил, что республика хотела бы иметь комплекс ПВО С-400. Кроме того Белград уже приобрел у России семь вертолетов Ми-35 и Ми-17. В рамках военно-технической помощи республика получила 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС и шесть истребителей МиГ-29.

В эфире национального телевидения Вучич отметил, что Сербия намерена оставаться свободной страной. Он напомнил, что республика со всех сторон окружена НАТО, и подчеркнул, что пожелания других государств в адрес Сербии можно видеть по их реакции на С-400.

Вучич также заявил, что Белград не позволит себе «быть настолько слабым», как в 1990-х годах. Но на вопрос, планирует ли Сербия закупать С-400, президент республики ответил отрицательно.

«Нет у нас такого намерения. Я видел, что это потрясающее оружие. Но нет намерения его приобретать, потому что у нас нет денег, чтобы оплатить его, имея расходы на строительство автомагистралей», — пожаловался Вучич.

Президент Сербии напомнил, что купившая ранее С-400 Турция имеет экономику, которая мощнее сербской в десять раз. Вучич подчеркнул, что «когда у вас есть такое оружие, больше на вас никто не нападет».

Глава Сербии также рассказал, что авиация республики стала намного сильнее. Теперь Белград будет с помощью ЗРПК «Панцирь-С» и других не находящихся в санкционном списке систем усиливать ПВО, сказал президент.

Ранее Вучич поблагодарил Россию за полученные в рамках военно-технической помощи российские бронетранспортеры БРДМ-2, сообщила «Газета.ру». В Сербию доставили 10 таких машин с комплектами запасных частей. Президент отметил характеристики бронетранспортеров и высказал слова благодарности в адрес России за помощь и поддержку войскам.