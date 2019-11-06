Российский генерал рассказал о специфике войны в современных условиях

Москва, 6 ноября. Командующий Амурским общевойсковым объединением Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Сергей Чеботарев рассказал о специфике современных войн. Мнением эксперт поделился в интервью газете Вооруженных сил России «Красная звезда».

По словам генерал-майора, в современных условиях война будет отличаться уходом от прямых масштабных боев.

«Вооруженные конфликты последних лет показывают, что современная война будет отличаться динамичностью, высокой технологичностью, уходом от прямых масштабных боев. Окопной войны в классических формах, как мы привыкли видеть из фильмов о Великой Отечественной войне, скорее всего, не будет», — отметил Чеботарев.

Генерал-майор подчеркнул, что в обучении войск объединения ВВО применяются новые формы и методы, в том числе практическая скоростная стрельба, а также занятия по единому замыслу в единой тактической обстановке. В подразделениях отрабатываются новые способы применения гранатометчиков, снайперов и военнослужащих других специальностей.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest заявил, что новые ракеты, радиолокационные технологии и широкие возможности использования делают российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 смертоносным оружием, которого следует бояться.

Возможности С-400 превосходят предыдущие ЗРС практически в два раза. Например, системы оснащены более чувствительными радарами, которые способны улавливать почти все воздушные цели, пишет «Газета.ру». С-400 совместимы с четырьмя различными типами ракет, что позволяет организовывать многоуровневую противовоздушную оборону.