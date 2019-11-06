Глава Нацкомиссии рассказал о «раковой опухоли» экономики Украины

Киев, 6 ноября. Новый глава Национальной комиссии Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк назвал «раковой опухолью» украинской экономики существование разных тарифов на электроэнергию для бизнеса и населения.

Политик призвал не заниматься самообманом, говоря о низком тарифе на электроэнергию.

«У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование», — рассказал глава Нацкомиссии в эфире украинского телевидения.

Единственным способом изменить ситуацию, по его мнению, является выравнивание тарифа на электроэнергию для промышленности и населения в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что из-за дешевого российского угля энергетический сектор Украины ждет сильный удар, лишиться работы могут около 50 тысяч украинских шахтеров. С соответствующим заявлением выступил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«На территории РФ уголь добывается в большей степени карьерным способом — он в себестоимости дешевле — и, естественно, это очень сильно ударит по нашей горнодобывающей промышленности, угольной промышленности», — подчеркнул Мураев.

Экс-депутат подсчитал, что такая мера приведет к увольнению более чем 30 тыс. шахтеров, в государственном секторе и около 20 тыс. горняков, которые работают в частном секторе. Политик обратил внимание на то, что Украина уменьшит выработку электроэнергии, что приведет к новой волне увольнений.

Ранее украинские политики обвиняли Россию в блокировании поставок угля на Украину. Председатель Независимого профсоюза шахтеров Украины, депутат Верховной рады Михаил Волынец, заявлял, что это может обернуться катастрофой для страны.