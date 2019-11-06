Американский дипломат призвал США признать Крым российским

Вашингтон, 6 ноября. Бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад заявил, что признание Штатами российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.

В журнале National Interest Ортблад опубликовал колонку, в которой разъяснил, что для налаживания отношений с Россией Западу необходимо сделать три шага. Первый из них: приветствовать молодых и общаться с ними.

«Именно это молодое поколение, которое политика США не может позволить себе упустить, с помощью политики санкций, которая побуждает их верить, что Запад только стремится подорвать Россию и ее будущее», — отмечает политик.

Чтобы создать доверительные отношения между странами в будущем Ортблад призывает наладить активный обмен студентами между РФ и США.

Второй шаг, по словам экс-дипломата, предусматривает уменьшение ядерной угрозы и пересмотр роли НАТО. Реальным шагом к восстановлению доверия с россиянами было бы возобновление переговоров о контроле над вооружениями.

Третьим шагом является пересмотр политики санкций, в особенности что касается ситуации вокруг Крыма. В своей колонке Ортблад отмечает, что раньше США использовали санкции, чтобы заставить противника пойти на компромисс. Однако экономические санкции против России не возымели должного эффекта.

«Чтобы откалибровать наши санкции, мы должны признать, что Крым останется русским. Его население всегда было в значительной степени русским», — подчеркивает политик.

Он также рассказал, что недавно посетил Крым. Тогда американская делегация узнала, «насколько близко Крым подошел к началу гражданской войны в 2014 году, потенциально предшествующей кровопролитию на Донбассе через несколько недель». Он подчеркивает, что «крымчане отождествляют себя с исторической борьбой России против вторжения с Запада».

«Настало время улучшить отношения между Россией и Западом с помощью политики реализма в отношении России. В долгосрочной перспективе это принесет пользу, которую не принесут наши санкции», — подытожил Ортблад.

Крым стал частью РФ весной 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина до сих пор считает полуостров своей территорией. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Сегодня все больше западных политиков призывают отказаться от политики санкций и признать, что Крым является частью России. К примеру, в августе глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, передавал RT. Чуть позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым навсегда стал частью России и никогда не вернется в состав Украины. Он подчеркнул, что «этот вопрос закрыт раз и навсегда».

В начале октября депутат земельного парламента в Норвегии Хендрик Вебер, который возглавил делегацию западных стран в Крыму, призвал прекратить санкции против полуострова. Он отметил, что антикрымские санкции по сути являются нарушением прав человека, поскольку вводят ограничения против ни в чем не повинных людей.