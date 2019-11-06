США продолжат сотрудничать с курдскими боевиками ради сирийской нефти

Вашингтон, 6 ноября. США считают необходимым продолжать сотрудничество с курдскими «Силами демократической Сирии» (SDF), заявил и.о. главы Центра по борьбе с терроризмом Нацразведки США Рассел Треверс.

На слушаниях в комитете по нацбезопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Треверс напомнил, что, согласно заявлению президента США и главы Пентагона, «американские силы останутся в Сирии, чтобы продолжить контртеррористические усилия и защиту нефтяных месторождений».

«Это будет продолжение сотрудничества с «Силами демократической Сирии», это включает очень важные контртеррористические задачи», — уточнил он, добавив, что сотрудничество также касается содержания в тюрьмах террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Ранее Пентагон заявил о планах США продолжить контролировать оккупированные районы Сирии, где располагаются нефтяные месторождения. При этом американские власти прикрываются тем, что якобы ведут борьбу с террористами ИГ1, а на самом деле взаимодействуют с ними, так как часть боевиков состоят в рядах курдских вооруженных бандформирований, которых поддерживают Штаты.

Минобороны РФ опубликовало снимки того, как военные США незаконно вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при поддержке курдских террористов. Ведомство подчеркнуло, что природные ресурсы принадлежат сирийскому народу, а Вашингтон не имеет права «охранять» месторождения нефти.

Во вторник сообщалось, что американские военнослужащие приступили к строительству двух новых военных объектов в нефтеносном районе провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Кроме Пентагон перебросил туда дополнительные подразделения общей численностью в 250-300 солдат.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что изначально Вашингтон имел более глобальные задачи в отношении Сирии, а захват ее энергетических ресурсов был лишь одной из его целей. Тем не менее поражение на геополитическом фронте на Ближнем Востоке теперь вынуждает американцев целиком сконцентрироваться именно на разворовывании нефтяных источников САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.