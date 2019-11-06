Белград, 6 ноября. Сербия и Россия договорились о расширении мощностей подземного хранилища газа (ПХГ) на территории республики до 2 млрд кубометров. Об этом в эфире национального телевидения РТС во вторник заявил сербский президент Александр Вучич.

«Вложение в энергетическую инфраструктуру, чтобы иметь большее хранилище газа, а не только на 750 млн кубометров. Мы договорились с россиянами, что у нас будет не 750 млн кубометров, а намного больше. Мы идем к 1,5 млрд и 2 млрд кубометров, как у венгров, у которых 7 млрд, чтобы больше никогда не беспокоиться, где и кто перекроет», — заявил Вучич.

Президент России Владимир Путин посетил Сербию 17 января текущего года. В ходе визита был подписан меморандум о взаимопонимании по развитию проекта расширения мощностей ПХГ «Банатский двор», который предусматривает увеличение его активной емкости на 300 млн кубометров до 750 млн кубометров. Кроме того, стороны договорились об увеличении максимальной производительности ПХГ на отбор на 5 млн кубометров в сутки до 10 млн кубометров.

В минувшем году российская госкорпорация «Газпром» поставила в Сербию 2,15 млрд кубометров газа, что на 1,2% больше, чем годом ранее.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Вучич обратился к Путину на русском языке. Президент Сербии поблагодарил российского коллегу за поддержку его страны.

«Мы можем во всем твердо опереться на Россию благодаря поддержке великого друга нашей страны президента России Владимира Владимировича Путина», — отметил Вучич.

По словам президента Сербии, Путин всегда слышал позицию Белграда. Также Вучич поблагодарил премьер-министра России Дмитрия Медведева за визит в столицу республики.