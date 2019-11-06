Горбачев упрекнул Запад в присвоении победы в холодной войне

Москва, 6 ноября. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев выразил возмущение тем фактом, что западные страны, в частности США, присвоили себе победу в холодной войне, тогда как ее окончание было общей заслугой СССР и Запада.

«Они (западные страны) хвастались, а затем, кстати, и СМИ начали это делать. При этом они никогда не задумывались над тем, как это воспримут русские в России, которые сделали так много для того, чтобы положить конец холодной войне и гонке вооружений», — заявил Горбачев в интервью Welt.

Экс-президент СССР также отметил, что Запад не задумывался тогда, как это может сказаться на дальнейших отношениях с Москвой.

Горбачев отметил тенденцию, согласно которой европейские политики в последнее время стали задумываться о том, какие негативные последствия будут у попыток изолировать Россию.

Отметим, что Горбачев уже не раз высказывался о необходимости наладить диалог между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, России и США необходимо пойти навстречу друг другу, «как бы это ни было трудно».

В середине октября президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности возвращения в обстановку холодной войны, подчеркнул, что Россию это затронуло бы в наименьшей степени, поскольку у России есть «перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых в мире пока нет ни у кого». Как передавал RT, Путин добавил, что гонка вооружений — «это плохо и ничего хорошего для мира она не сулит», но Россия не собирается втягиваться в непомерные для страны бюджетные расходы.