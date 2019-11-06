Турция получила доказательства, что США не сдержали слово об изъятии оружия у курдских боевиков

Москва, 6 ноября. Военнослужащие турецкой армии обыскали один из складов вооружения, принадлежавших радикальным курдам на севере Сирии. Во время обыска были обнаружены 60 ящиков, в каждом из которых находились два 120-мм снаряда. Таким образом, США, которые обещали Турции изъять свое оружие и боеприпасы из рук курдских боевиков, не сдержали своего слова. Более того, курдская угроза на севере Сирии была во многом создана именно наличием у них американского вооружения.

Как отметил эксперт по геополитике Константин Соколов в интервью для журнала «Слово и Дело», дальнейшие действия США в Сирии останутся непредсказуемыми, но по-прежнему разрушительными для региона. Причина этого – крах предыдущего плана США.

«Вопрос новых поставок зависит от того, насколько быстро пойдет процесс урегулирования в Сирии. Я думаю, что США, конечно, будут делать все, чтобы там продолжалась дестабилизация ситуации путем провокаций, диверсий и так далее», — рассказал Соколов.

Как отметили турецкие СМИ, боеприпасы были найдены на складе, принадлежащем запрещенной в Сирии и Турции Рабочей партии Курдистана. Соколов рассказал, как именно эта находка повлияет на внеблоковые отношения Турции и США.

«Я думаю, что единичные факты большой роли играть не будут, но если станет ясно, что военная поддержка курдов со стороны США носит систематический характер, то, безусловно, это обострит отношения», — отметил он.

Соколов напомнил, что одним из планов США является тотальный передел карты Ближнего Востока, включающий в себя расчленение Турции для создания курдского государства. Таким образом, Анкара сейчас получает от Вашингтона довольно двусмысленные сигналы.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.