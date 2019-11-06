В Mail.ru прокомментировали законопроект о запрете продажи смартфонов без российского ПО

Москва, 6 ноября. Вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян высказался о принятом накануне Госдумой в первом чтении проекте закона о введении штрафов за неустановку на смартфонах российского ПО.

Он отметил, что возможность недискриминационного доступа важна для конкретной страны, развития интернет-индустрии и всего мира. По словам Габриеляна, большие транснациональные корпорации не всегда способны изобретать новые продукты так же быстро и перспективно, как тысячи локальных компаний по всему миру.

«Конкуренция — это самое хорошее, что может быть для конечного потребителя и поэтому, я считаю, это позитивный момент, то есть, я считаю, что таким образом у тех компаний, которые не работают по всему миру, а работают в какой-то одной стране, у них появляется шанс конкурировать с мировыми гигантами», — цитирует Габриеляна «Газета.ру».

Во вторник, 5 ноября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов без российского программного обеспечения. Согласно документу, с 1 июля 2020 года на отдельные виды продающихся в РФ устройств должно быть установлено российское программное обеспечение.

Перечень ПО должно будет определить правительство. В пояснительной записке указано, что инициатива затрагивает компьютеры и телевизоры с функцией «Смарт-ТВ».

Авторы законопроекта считают, что законопроект направлен на защиту прав потребителей, которые вынуждены покупать устройства без предустановленного российского ПО.

Законопроект уже поддержало правительство России. В кабмине считают, что мера позволит лучше продвигать на рынке информационных технологий российские программы. Правительственные чиновники отметили, что вопрос предустановки российских программ до сих пор не рассматривался в законодательстве страны, хотя речь идет о защите прав потребителей.

Глава компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров считает, что инициатива позволит российским компаниям донести свои приложения до пользователей, а также обеспечит гарантии сохранности персональных данных. В «Лаборатории Касперского» отметили, что новый закон о предустановке российских программ позволит уравнять условия для всех игроков на рынке.