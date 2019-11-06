Эксперт предупредил, что США попробуют саботировать допрос сестры «уничтоженного» ими главаря ИГ

Москва, 6 ноября. Турецкие спецслужбы проводят допрос сестры главаря террористической группировки ИГ1 (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, якобы уничтоженного американскими силами в Идлибе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

Сестра террориста Расмия Авад, а также ее муж и невестка были задержаны в сирийском населенном пункте Азаз, расположенном на границе с Турцией. Таким образом, Турция получила ценного свидетеля по делу о «ликвидации» аль-Багдади, пишет газета «Известия».

Как полагает президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин, США просто не могут допустить успешного проведения турецкой операции, так как после нее могут быть обнародованы критические для США сведения.

"Во-первых, имея с аль-Багдади родственные связи, она может открыть больше информации о деятельности данного террориста. Это очень хитрый ход со стороны [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана — то, что они привлекают сестру для выяснения обстоятельств якобы смерти главного террориста ИГ»,— рассказал он корреспонденту Nation News.

По словам эксперта, такой ценный свидетель, как сестра террориста может внести ясность как в деятельность главаря ИГ, так и в историю о его «ликвидации». Сейчас в деле об «уничтожении» аль-Багдади слишком много пробелов и неточностей, а официальная версия США выглядит откровенным фейком. Эксперты сходятся в том, что президент США Дональд Трамп просто решил поднять свой рейтинг перед выборами, «ликвидировав» опасного террориста. Точно так же восемь лет назад поступил его предшественник Барак Обама.

Самонкин добавил, что США пойдут на все, чтобы не допустить появления в публичном пространстве новых данных по аль-Багдади.

«Западные страны, в том числе США, мне кажется, попытаются саботировать данный процесс, чтобы не допустить в информационном свете какие-то новые обстоятельства жизни и дальнейшей деятельности аль-Багдади»,— уверен он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, лидер террористов «умер не как герой, а как трус». Достоверность сообщения вызывает обоснованные сомнения у экспертного сообщества. В министерстве обороны России отметили, что не располагают доказательствами ликвидации аль-Багдади.

1 Организация запрещена на территории РФ.