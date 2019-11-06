Глава Пентагона раскрыл планы США обогнать РФ в применении искусственного интеллекта

Вашингтон, 6 ноября. США не должны отставать от России и Китая, которые активно наращивают потенциал военного применения искусственного интеллекта, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Во вторник Эспер выступил на конференции по искусственному интеллекту в Вашингтоне. В своей речи он подчеркнул, что «страна, которая первой пожнет плоды искусственного интеллекта, получит решающее преимущество на поле боя на многие годы вперед».

Он провел параллели с ситуацией, которая сложилась после запуска СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Космическую гонку, по его словам, США помогла выиграть мобилизация талантов, благодаря чему человек был отправлен на Луну. Сегодня, подчеркнул, Эспер, США и союзникам необходимо включиться в гонку и выиграть ее.

По его словам, в этом вопросе для Пентагона Китай — главный приоритет, Россия следует за Китаем.

«Мы также не должны сомневаться в ее (России) потенциале на поле битвы. Мы ожидаем, что Россия будет использовать все более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий», — заявил глава Пентагона.

Отметим, ранее стало известно, что Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Минобороны США заключило с восемью разработчиками соглашение на проведение предварительных испытаний нейросетевых алгоритмов виртуальными воздушными боями. Полученные данные могут быть использованы для составления требований к системам искусственного интеллекта, управляющего перспективными боевыми БПЛА.

Военный аналитик, эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что США совершают ошибку, делая ставку на боевые системы с искусственным интеллектом. Он подчеркнул, что все может начаться с использования самообучаемых алгоритмов в боевой технике (авиация, артиллерия, танки и т. д.), а закончится тем, что искусственный интеллект получит доступ к американской ядерной триаде.

По словам военного аналитика, в отличие от США, где все расчеты и принятие решений отданы на откуп информационным системам, в России создана своя система вспомогательных алгоритмов, однако окончательное решение в таких случаях принимает человек. И именно человеческий фактор в связке «человек — ИИ» позволяет России принимать такие решения, на которые страны вероятного противника даже не рассчитывают. Это повышает боевую эффективность.

В середине октября, как сообщал RT, президент РФ Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.