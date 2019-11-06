Эксперт объяснил необходимость закона о предустановке российского софта

Москва, 6 ноября. Эксперт Дмитрий Комиссаров разъяснил, какие задачи должен решить законопроект о предустановке российского программного обеспечения. По его словам, это позволит российским компаниям донести свои приложения до пользователей, а также обеспечит гарантии сохранности персональных данных.

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект об обязательной предустановке российского программного обеспечения июля 2020 года на технически сложные товары перед запуском их в продажу. Определять перечень устройств для этого закона будет правительство. Предполагается, что речь идет о смартфонах, гаджетах, компьютерах, ноутбуках, телевизорах с функцией Smart TV.

Глава компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров в интервью «ФедералПресс» обратил внимание, что на смартфонах «в первую очередь должно устанавливаться то программное обеспечение, которое гарантирует сохранность персональных данных». У пользователей должна быть возможность выбора установки российского облачного сервиса и отечественной поисковой системы.

Он напомнил, что на зарубежных смартфонах далеко не всегда есть российский Yandex, а в случае покупки китайского гаджета, пользователи будут хранить свои данные в облачном сервисе, находящимся в Китае.

«Российским компаниям достаточно сложно конкурировать с мировыми гигантами. В данном случае предустановка дает российским компаниям шанс донести свои приложения до пользователей, не ограничивая мировых гигантов… Просто закон обяжет, чтобы в телефоне был российский поисковый сервис. Конкурировать российским компаниям закон поможет, но при этом он не ограничивает конкуренцию», — объяснил эксперт.

Ранее вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян заявил, что возможность недискриминационного доступа важна не только для конкретной страны, но и для развития интернет-индустрии в целом. Как сообщала «Газета.ру», по его словам, благодаря законопроекту «у компаний, которые не работают по всему миру, а работают в какой-то одной стране, у них появляется шанс конкурировать с мировыми гигантами».

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Сергей Боярский в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что введением данного закона парламентарии «хотят создать равные условия для конкуренции за пользователя». По его словам, для рынка таких товаров не будет никаких последствий от введения закона. Этот шаг, по его словам, отразится только на увеличении интереса и спроса на отечественный программный продукт.