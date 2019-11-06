«Лаборатория Касперского» высоко оценила закон о предустановке российского софта 

Москва, 6 ноября. «Лаборатория Касперского» рассказала о вызовах, с которыми ей приходилось сталкиваться в последнее время в борьбе за справедливые условия доступа к рынку ПО. По словам руководителя управления интеллектуальной собственности компании Надежды Кащенко, новый закон о предустановке российских программ позволит уравнять условия для всех игроков на рынке.

Кащенко напомнила, что программное обеспечение формируется вокруг определенных систем и платформ; таких как Microsoft, Apple, Google.

«В частности, мы столкнулись с проблемами в прошлом на рынке антивирусных программ для компьютеров и ноутбуков под управлением Windows. У нас были антимонопольные разбирательства на эту тему с Microsoft. И сейчас у нас идет антимонопольное дело с компанией Apple. Проблемы возникли на рынке программ для родительского контроля за устройством управления iOS», — рассказала она.

По ее словам, владельцы платформы намеренно предоставляют своим приложениям наилучшие условия, что подрывает честную конкуренцию на рынке ПО. Принятый в этот вторник Госдумой закон о необходимости предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию, позволит выровнять условия на рынке.

Кащенко отметила, что после вступления этого закона в силу, продукты «Лаборатории Касперского» станут более доступными для российских пользователей, так как они немедленно получат к ним доступ после приобретения устройства.

Напомним, что в Госдуме в первом чтении приняли законопроект об обязательной предустановке российского программного обеспечения июля 2020 года на технически сложные товары перед запуском их в продажу. Предполагается, что определять перечень устройств для этого закона будет правительство, пишет «Газета.ру».