Основатель «Агаты Кристи» исполнил главные хиты группы перед бойцами ДНР

Донецк, 6 ноября. Один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов посетил Донецкую Народную Республику, где выступил перед солдатами.

Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, Самойлов приехал в ДНР, чтобы поздравить находящийся на передовой батальон «Спарта» с днем разведчика. В Донецком аэропорту он исполнил самые известные хиты «Агаты Кристи», а также свои новые песни о войне.

Отметим, в 2017 году СБУ запретила Самойлову въезд на Украину на пять лет из-за его поездок в ДНР и ЛНР, передавал RT. В 2015 году глава ЛНР Игорь Плотницкий вручил Самойлову медаль «За заслуги перед Республикой» II степени.

В мае прошлого года Самойлов был одним из российских исполнителей, выступившим на концерте в Луганске в честь Дня Победы. Он открывал мероприятие композицией «На Берлин». Первые строки этой песни были написаны именно в Донбассе.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Конфликт обостряется на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.