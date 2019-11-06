Эксперт объяснил важность реестра предустановленного ПО для российских приложений

Москва, 6 ноября. Продукты российских разработчиков должны свободно попадать в реестр приложений для установки, чтобы реализация закона о предустановке ПО могла быть выполнена в полном объеме. Об этом заявил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух.

Законопроект, предусматривающий обязательную предустановку российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV, выходящие на рынок в России, был принят Госдумой в первом чтении. Этот документ был подготовлен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым. Он вносит соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей».

«При реализации данного законопроекта как раз не должно быть создано какой-то конкуренции между российскими разработчиками ПО. Те, компании, которые разрабатывают что-то новое, должны включаться в реестр или процесс безбарьерно», — приводит слова Массуха ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что выбор должен оставаться за конечным потребителем, так как именно он будет решать, какими приложениями пользоваться. Массух отметил, что необходимо подготовить механизм безбарьерного попадания отечественных программ в данный реестр. Сам принятый Госдумой законопроект он оценил положительно.

«Мы знаем примеры, когда крупные западные компании блокировали или минимизировали работу конкурентных приложений на тех или иных гаджетах. Мы наблюдали это в случае с «Яндекс» и Google, например. И в данном случае обязательная предустановка является практически единственным способом преодоления вот этих барьеров конкурентной борьбы», — объяснил он.

Напомним, что, по замыслу авторов законопроекта, принятие закона поможет российским пользователям Интернета и абонентам связи пользоваться этими устройствами, не устанавливая на них дополнительно российский софт и приложения. Там для примера были упомянуты смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV. Правительство уже поддержало законопроект, указав, что он будет способствовать продвижению на рынке российского софта.