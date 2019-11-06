Комитет Генассамблеи ООН одобрил российские проекты резолюций об оружии в космосе

Нью-Йорк, 6 ноября. Первый комитет Генассамблеи ООН, в компетенцию которого входят вопросы разоружения и международной безопасности, поддержал три проекта резолюций России, сообщил заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Дипломат уточнил РИА Новости, что первый документ — «о неразмещении первыми оружия в космосе». Вторая резолюция называется «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». Третий посвящен мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве.

После этого документы предстоит рассмотреть Генассамблеи ООН в начале декабря.

Проект резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе» призывает все государства, в особенности те, которые обладают космическим потенциалом, рассмотреть возможность «выразить… приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе». Авторы подчеркивают, что предотвращение гонки вооружений в космосе является неотложной задачей.

Отметим, в середине сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что власти США, продолжая свою антироссийскую риторику, пытаются скрыть факт размещения оружия в космосе. Она напомнила, что Россия и Китай ранее предложили договор о неразмещении вооружения в космосе, однако Соединенные Штаты всячески препятствуют данной инициативе, не предлагая ничего взамен.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил космос следующей областью военных действий. Американский лидер подчеркнул, что цель страны — обеспечить себе доминирование в космической сфере.

Обеспокоенность по данному вопросу ранее выразил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Как сообщала «Газета.ру», он подчеркнул, это может вызвать новый виток мировой гонки вооружений, наращивание военных бюджетов предоставляет угрозу мировой безопасности, а также поддержание стратегической стабильности.