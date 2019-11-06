США спешат захватить нефть Дэйр-эз-Зора, пока армия Сирии не может дать отпор — эксперт

Москва, 6 ноября. Власти США пытаются украсть сирийскую нефть, присвоив нефтяные поля, расположенные в Сирии. Об этом заявил профессор ФГБОУ ВО Дипломатическая академия МИД России, профессор кафедры дипломатии и консульской службы, старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Александр Вавилов, подчеркнув, что у Вашингтона нет никаких прав на это.

После того, как американцы покинули свои военные базы в на северо-востоке Сирии, они приступили к возведению новых в провинции Дейр-эз-Зор. Этот регион имеет множество нефтегазовых месторождений, которые власти США хотят присвоить себе. В данный момент в провинцию двигаются колонны строительной и военной техники, а также тяжелое вооружение и не менее 300 военнослужащих. По мнению Вавилова, США пытаются воспользоваться удачным для них моментом.

«Дело в том, что власть Сирии пока не может как следует защитить свои территории и поэтому американцы рвутся на «горяченькое». Они говорят, что якобы хотят защитить весь мир от Исламского государства1 (запрещена в РФ), хотя на самом деле, как хорошо сказал Сергей Викторович Лавров, американцы хотят защитить сирийскую нефть от сирийского народа и от самой САР. Короче говоря, хотят отхватить кусочек, так как Сирия пока что не может дать отпор», — приводит слова аналитика «ПолитЭксперта».

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич также осудил нездоровый интерес США к природным ресурсам Сирии. Он уже обратился к генсеку ООН с призывом осудить действия США и предать их международной огласке.

Ранее Пентагон заявил о планах США продолжить контролировать оккупированные районы Сирии, где располагаются нефтяные месторождения. При этом американские власти прикрываются тем, что якобы ведут борьбу с террористами ИГИЛ1 (организация запрещена на территории России), а на самом деле взаимодействуют с ними, так как часть боевиков состоят в рядах курдских вооруженных бандформирований, с которыми тесно общаются Штаты.

Минобороны РФ опубликовало снимки того, как военные США незаконно вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при поддержке курдских террористов. Ведомство подчеркнуло, что природные ресурсы принадлежат сирийскому народу, а Вашингтон не имеет права «охранять» месторождения нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.