Пропажа материалов дела по «Евромайдану» обернулась уголовным делом на Украине

Киев, 5 ноября. Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту утери следователями Генпрокуратуры материалов одного из дел «Евромайдана». Об этом журналистам сообщил директор ГБР Роман Труба.

Как сообщает УНИАН, Труба заявил, что накануне его ведомство получило обращение в отношение следователей Генпрокуратуры, «которые допустили потерю материалов уголовных дел». Во вторник было начато соответствующее расследование.

Как уточнил глава ГБР, уголовное дело возбуждено по заявлению экс-заместителя главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова. Труба при этом заявил, что ему неизвестно, об исчезновении каких именно материалов уголовных дел идет речь — об убийствах участников Майдана или правоохранителей.

Напомним, что 21 ноября 2013 года на Украине начались события, впоследствии получившие название «Евромайдан». В результате этих событий конституционный порядок в стране был полностью разрушен. При этом значительная часть граждан Украины поддержала антиконституционный переворот, окончившийся вооруженным свержением законно избранной власти. Эти события привели к затяжному политическому и экономическому кризису на Украине, отягощенному гражданской войной на юго-востоке страны.

Ответственность за убийство более 100 человек на Майдане новые киевские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение «Беркут» было распущено.

Отметим, в начале октября украинская Генпрокуратура выступила с предложением создать специальное управление по делам «Евромайдана». Речь идет об организации специального управления процессуальных руководителей, которые будут заниматься делами, имеющими отношение к событиям 2013 года. При этом сообщалось, что некоторые из данных дел будут переданы в суд в самое ближайшее время.