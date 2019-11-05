Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК

Москва, 5 ноября. Версия Red Dead Redemption 2 для ПК была выпущена компанией Rockstar Games в этот вторник.

Релиз RDR2 для консолей состоялся в 2018 году. Игры была тепло встречена пользователями и критиками. Она получила победу в номинации «Любимая игра осени» по версии Gamers’ Choice Awards, а также «Выбор критиков» по версии Golden Joystick Awards.

Стоит отметить, что релиз игры на ПК прошел менее гладко, чем на консолях. Так, стало известно, что ни одна из имеющихся сейчас на рынке видеокарт не в состоянии воспроизводить игру на максимальных настройках. Пользователи жалуются на низкий фреймрейт или даже «вылеты» из игры. Как признали в компании-производителе видеокарт NVIDIA, Red Dead Redemption 2 не поддерживает трассировку лучей.

Сейчас игра доступна только в официальном лаунчере Rockstar, однако ожидается, что скоро она появится в сети Steam.