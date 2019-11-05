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«Зенит» всухую уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

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«Зенит» всухую уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Санкт-Петербург, 5 ноября. Петербургский «Зенит» на домашнем поле проиграл немецкому «Лейпцигу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 0:2.

Игра состоялась на стадионе «Газпром-арена». Голами отметились Диего Демме на 45-й минуте и Марсель Забитцер на 64-й минуте. Матч мог бы закончиться с разницей в три очка: Марсель Хальстенберг дальним нижним ударом закатил мяч в ворота. Однако гол вызвал подозрения у судейской бригады. После видеоповтора главный арбитр принял решение отменить взятие ворот. В полете мяч попал в руку одному из игроков гостей.

После проигрыша сине-бело-голубые занимают вторую строчку в группе G, имея в активе четыре очка после четырех туров. «Лейпциг» набрал девять очков и возглавляет группу. Следующий матч «Зенит» проведет против «Лионом» на своем поле 27 ноября.

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