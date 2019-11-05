Онкобольная сумела встретиться с братом после звонка Путину

Челябинск, 5 ноября. Звонок на горячую линию с президентом России Владимиром Путиным позволил исполнить предсмертное желание онкобольной жительницы Челябинской области Вилены Исламовой. Она хотела перед смертью повидаться с братом, проходящим срочную службу в армии. Об этом рассказала председатель Совета регионального благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка» Евгения Майорова.

В 14 лет у жительницы Челябинской области Вилены Исламовой был диагностирован лейкоз. Несмотря на пятилетнее лечение, врачи не сумели ей помочь, и девятнадцатилетняя Вилена приняла решение провести последние дни дома. Больше всего она хотела напоследок повидаться с братом, который служит в другом регионе России.

«Со слов Вилены, ее отец 4 октября дозвонился на горячую линию президента России и попросил выполнить просьбу дочери, отпустить брата к ней. И это случилось: брата отпустили на десять дней. Он приехал к сестре, пробыл у нее дней шесть — остальные дни заняла дорога. Но в субботу, брат к тому времени уже уехал, Вилены не стало…», — сказала Майорова.

По ее словам, брата должны будут отпустить на похороны сестры.

Майорова рассказала, что еще в октябре Вилена приезжала в «Искорку», чтобы получить лекарства. Она полагала, что в ее распоряжении есть еще полгода и в «Искорке» предложили ей куда-нибудь съездить. Вилена рассказала, что хотела бы побывать в Казани или Санкт-Петербурге, но вскоре ее состояние резко ухудшилось и поездку пришлось отменить.