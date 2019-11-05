Украина временно закрывает КПП на границе с Крымом

Киев, 5 ноября. Госпогранслужба Украины временно прекратит пропуск граждан через КПП «Каланчак» на границе с Крымом, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы.

В сообщении уточняется, что проход через КПП «Каланчак» будет закрыт в период с 7 по 15 ноября, передает RT. Приостановка работы связана с проведением «строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов».

Контрольные пункты «Чаплинка» и «Чонгар» будут работать в обычном режиме.

На прошлой неделе сообщалось, что Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря на время проведения учений в Херсонской области возле границы с Крымом. Учения проходят на полигоне «Ягорлык». Украинские военные испытывают ракеты различных модификаций С-300 (ПТ, ПС и В1), а также проводили ведомственные тесты ЗРК С-125-2Д1.

В Совфеде выразили мнение, что Украина могла бы провести свои учения в любом другом месте — необязательно на границе с Крымской республикой. В частности, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич обратил внимание, что Россия может расценить эти стрельбы как провокацию, передавала «Газета.ру».

Крым стал частью РФ весной 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина до сих пор считает полуостров своей территорией. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».