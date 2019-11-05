Армия Сирии восстановила контроль над нефтяными месторождениями под Румейланом

Дамаск, 5 ноября. Армия Сирии впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке страны. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

Ранее это месторождение было захвачено вооруженными бандформированиями курдов, которые активно поддерживались силами международной коалиции во главе с США.

Министр обороны США Марк Эспер на прошлой неделе выступил с заявлением, в котором пообещал, что американские силы будут защищать нефтегазовые месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. Как подчеркнули в Пентагоне, американцы не намерены пропускать к нефтяным полям ни сирийские, ни российские силы.

Напомним, что уже неоднократно сообщалось о контрабанде нефти из Сирии. Министерство обороны РФ опубликовало доказательства того, что военные США вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. На снимках, сделанных космической разведкой, видно, что с богатой нефтью территории на восточном берегу Евфрата природное ископаемое вывозится десятками нефтевозов. При этом нефтяной кортеж сопровождают военные США и американские ЧВК. Ежемесячная выручка США от ворованной сирийской нефти составляет 30 млн долларов.

В российском ведомстве подчеркнули, что эксплуатируемые США природные ресурсы принадлежат сирийскому народу. Ни США, ни курдские боевики, ни террористическая группировка ИГ1 (запрещена в РФ) не имеют права красть сирийские месторождения.

1 Организация запрещена на территории РФ.