Российские военные полицейские провели два патрулирования на севере Сирии

Алеппо, 5 ноября. Российская военная полиция провела во вторник два патрулирования в северных сирийских провинциях Алеппо и Хасака, одно из них прошло совместно с турецкими пограничниками, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Как уточнили в ЦПВС, российско-турецкое патрулирование во вторник прошло по маршруту Айлишар — Бандархан в провинции Алеппо. Российские военные полицейские продолжили патрулирование по маршрутам Камышлы — Дейрун-Ага провинции Хасака.

Ранее во вторник сообщалось, что российские и турецкие военные впервые начали патрулирование в районе сирийского Кобани. Второй совместный патруль приступил к работе с 12.20 по московскому времени. Патрулирование проходило в новом приграничном районе в нескольких километрах к северу от города Кобани. Российские военные двигались на бронированных автомобилях «Тигр», а их турецкие коллеги — на бронеавтомобилях Kirpi.

После этого российско-турецкий патруль вернулся в исходный пункт — таможенный переход «Айлишар». Патрулирование территории на 70 километрах границы с Сирией заняло около двух часов. Сообщалось, что стороны «внесли небольшие коррективы».

Напомним, с 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира», направленную против курдских террористов, сообщала «Газета.ру». Итогом операции должно было стать создание буферной зоны вдоль границы. Этот шаг был необходим Анкаре для защиты границ страны от террористов: курды сотрудничают с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» и запрещенным в РФ «Исламским государством»1.

22 октября в Сочи президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который прекратил спецоперацию Анкары, а также установил зону совместного патрулирования стран вдоль сирийско-турецкой границы протяженностью в 10 километров, передавал RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.