Товарооборот между Россией и Турцией может увеличиться до $100 млрд в год. ФАН-ТВ

Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в России Мехмет Самсар встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым и губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Главной темой стало развитие двустороннего сотрудничества.

На встрече в Смольном Александра Беглов отметил, что в Петербурге продолжается перекрестный Год культуры и туризма России и Турции, который был объявлен 8 апреля главами государств. В Петербурге открыли уникальную фотовыставку, также был дан старт Международному фестивалю «Санкт-Петербург — Турция», который включает ряд мероприятий в Стамбуле, Анкаре и Петербурге.

В следующем году исполнится сто лет с момента установления дипломатических отношений и тридцать лет с установления побратимских связей со Стамбулом. На март-апрель 2020 года запланирована культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Стамбул и Анкару, а в сентябре-октябре 2020 года в Петербург приедет мэр Стамбула.

«Мы обсуждаем и предлагаем рассмотреть возможность подписания в следующем году нового соглашения о сотрудничестве между правительством Санкт-Петербурга и муниципалитетом Стамбула. Мы предлагаем создать информационно-деловой центр Санкт-Петербурга в Стамбуле. Офис в Анкаре предполагается открыть в турецко — российском Доме дружбы, он расположен на площади Санкт-Петербург. Деятельность офиса наряду с введением электронных виз будет способствовать развитию туризма, в том числе экскурсионного, медицинского и конгресс-туризма. Внешнеторговый оборот между Санкт-Петербургом и Турцией растет. У нас очень много возможностей и большой резерв для взаимодействия. Руководством наших государств поставлена задача довести товарооборот между нашими странами с текущего 26 млрд долларов до 100 миллиардов», — отметил Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Стоит также отметить, что по итогам 2018 года товарооборот между Санкт-Петербургом и Турцией по сравнению с 2017 годом увеличился на 10 % и составил 1 млрд долларов. На встрече также были затронуты вопросы туризма. В 2018 году Турцию посетили более 416 тысяч россиян, а Санкт – Петербург увидели более 8 тысяч турецких туристов.

Затронули и вопросы образования. В 2018-2019 году в Петербурге обучались около 86 студентов из Турции.

«Для нас также важно то, что турецкие студенты получают здесь образование, в свою очередь также российские студенты получают образование в Турции. Также если говорить о туризме, то в школах, где преподают гостиничный сервис и отныне является обязательным, все изучают русский язык. Более 6 млн туристов посещают Турцию, это очень важно для нас, чтобы все знали русский язык. Также если говорить об обратной стороне, то студенты, которые получают образование в сфере туризма, смогут в следующем году проходить стажировку в отелях Турции», — сказал Мехмет Самсар, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в РФ.

В результате студенты, которые будут обучаться в двух государствах, также получат два диплома. Турецкий посол отметил, что было бы неплохо увеличить количество турецких строительных компаний в Петербурге, особенно в реализации проекта «Умный город». Ведению бизнеса очень способствуют недавно введенные электронные визы между Петербургом и Турцией.

Мехмет Самсар встретился с губернатором Ленинградской области и обсудил с ним возможность ведения совместных проектов. Александр Дрозденко ответил, что готов способствовать развитию бизнеса на территории Ленобласти.

«Мы готовы провести встречу с турецким бизнесом, представить еще раз наш инвестиционный потенциал, рассказать о тех льготах, об инвестициях, которые действуют на территории Ленинградской области, предложить конкретные территории под размещение тех проектов, которые будут интересны турецкому бизнесу», — отметил Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области.

По итогам 2019 года товарооборот между Санкт-Петербургом и Турцией составил 696 млн долларов, из которых 436 — экспорт, а 259 — импорт.

Оба губернатора отметили свою заинтересованность не только в увеличении товарооборота, но и в развитии совместных проектов в сфере образования, культуры, туризма и бизнеса.