Боевики в Сирии обстреляли 21 населенный пункт провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 5 ноября. Боевики в Идлибской зоне деэскалации в нарушении режима прекращения огня обстреляли 21 населенный пункт сирийских провинций Хама, Алеппо, Латакия и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, вновь нарушают режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксировано 27 обстрелов.

Участники незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Биньямин, Алеппо, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо; Арафит, Калаз-Тахтани, Чекурджак, Джубб-эль-Мгара, Кара-Джагез, Санджека, Сафсафа, Джанаджик провинции Латакия; Хабит, Эс-Салихия, Дрейба провинции Идлиб; Дар-Хардата, Эль-Хуаш, Кафр-Набуда, Эль-Арейми, Кара-Джурн, Тель-Метвази провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во время очередной операции по очистке районов, освобожденных от террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 группа сирийских сил безопасности обнаружила сеть туннелей с оружием, боеприпасами, медикаментами и медицинским оборудованием. Инцидент произошел в городе Крайя в восточной части провинции Дейр-эз-Зора.

1 Организация запрещена на территории РФ.