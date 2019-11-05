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Путин пошутил над похожим на Брежнева главой студотрядов

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Путин пошутил над похожим на Брежнева главой студотрядов

Москва, 5 ноября. Президент РФ Владимир Путин в шутку сравнил руководителя центрального штаба организации «Российские студенческие отряды» Михаила Киселева с советским лидером Леонидом Брежневым.

«Сколько у вас значков! Как у Леонида Ильича Брежнева», — сказал Путин на встрече в Кремле.

Киселев в ответ пошутил, что до бывшего генсека ЦК КПСС по количеству наград он пока не дотягивает. Когда другой участник встречи с иронией уточнил, что целуется глава стройотрядов не хуже, Путин со смехом заметил: «Главное, чтобы знал, с кем целоваться».

Напомним, что Брежнев возглавлял Советский Союз с 1966 по 1982 годы. Он был известен огромным количеством медалей и орденов. Всего политик имел 117 советских и иностранных наград. Обилие отличительных знаков и любовь к ним генсека со временем стало поводом для шуток, как и его привычка целовать в губы лидеров дружественных стран, что было своего рода приветствием.

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