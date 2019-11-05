Большинство американцев поверили в фейк о «ликвидации» аль-Багдади

Вашингтон, 5 ноября. Значительная часть жителей США ставят в заслугу американскому президенту Дональду Трампу «ликвидацию» главаря террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Фейк о якобы имевшей место «ликвидации» террориста появился в Сети и был поддержан американскими властями, которые объявили о «победе» над терроризмом в Сирии.

54% опрошенных американцев заявили, что следует похвалить Трампа за «смерть» аль-Багдади. Стоит отметить, что в 2011 году, когда был ликвидирован Усама бен Ладен, тогдашнего президента США Бараку Обаму готовы были поблагодарить 76% американцев.

Напомним, что некоторое время назад в Сети появился новый бездоказательный фейк о якобы ликвидации главаря «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади в Идлибе. Кроме того, неизвестные источники сообщили и о том, что был ликвидирован помощник главаря радикальных исламистов Абу Хасан аль-Мухаджир.

Медиаконтент, а именно фото и аудиозапись неизвестного происхождения, в которой содержится неподтвержденное заявление о смерти главаря исламистов, появился 31 октября. В нем утверждается, что вместо аль-Багдади террористическую организацию «Исламское государство» возглавил его заместитель — боевик Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Курейши, однако доказательств этого также нет. Министерство обороны РФ уже подчеркнуло, что никаких авиударов по Идлибу со стороны США не осуществлялось, американские ВВС ни с кем свою операцию не согласовывали, а сам аль-Багдади вряд ли был стал прятаться в этом районе Сирии, так как его контролируют конкурирующие террористические группировки.

Большинство экспертов предполагают, что подобными фейковыми заявлениями Трамп хочет набрать очков перед выборами 2020 года. Подобный ход с блеском провел его предшественник Барак Обама в 2011 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.